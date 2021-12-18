Ветераны АТО-предприниматели представят свою продукцию на ярмарке в Краматорске

08:51 09 Декабрь Киев, Украина





10-11 декабря 2021 года в городе Краматорск состоится ветеранская ярмарка в рамках Форума «Ветеран - общине: потенциал, умноженный на доверие».

Ярмарка пройдет во Дворце культуры и техники (площадь Мира, 1) с 11.00 до 18.00.

Организаторы Форума активно проводят работу по поддержке ветеранского предпринимательства. Именно поэтому во время Форума параллельно будут работать интерактивные площадки и ветеранская ярмарка.



Свою продукцию на ветеранской ярмарке представят 11 ветеранов АТО, которые успешно основали и развивают собственное дело.



Ключевые направления деятельности ветеранов-предпринимателей: оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, информация и телекоммуникация, транспортная отрасль, развлечения и отдых, перерабатывающая промышленность и т.д.



Поэтому на ярмарке представляют различные товары: крафтовую пищевую продукцию (сыры, молочные и мясные изделия), сублимированные ягоды и фрукты, изделия из древесины, новогодние гирлянды, этноодежду, услуги по реставрации товаров искусства и многое другое.



Например, магазин авторских изделий из древесины Андрея Лисканюка (mastak) познакомит посетителей с деревянной посудой: из прошлого и современности.



А со своим производством искусственных елок и гирлянд познакомит Роман Матвийчук, владелец ЧП «Елочка Украины».

«Украинские ветераны – это активные члены общества, которые развивают собственное дело и двигают мир. А мы, со своей стороны, готовы их поддержать», — отмечает Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Форум ветеранов проводится при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Координатора проектов ОБСЕ в Украине в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины совместно с ОО «Союз ветеранов АТО Донбасса» и БФ «Вернись живым».