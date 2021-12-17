Вернутся ли в Украину иностранные инвесторы: новости мира

11:31 06 Август Киев, Украина

Экономика мира и Украины в частности переживает тяжелый кризис. Инвесторы ищут возможности восстановления капиталов и компенсации ранних потерь. Именно поэтому иностранные инвесторы ищут возможности в разных странах мира, в том числе и в Украине.

На фоне ослабления доллара и стимулирующих мер, инвесторы скупали акции и облигации развивающихся стран несколько месяцев подряд. Американский экономист Джонатан Фортун говорит, что сейчас очень заметно, как некоторые из тех, кто потерял капитал, делают попытки его вернуть. Вместе с тем непонятно, насколько долго продержится этот тренд.

Стоит отметить, что на фоне ослабления американского доллара и стимулирующей политики Федеральной резервной системы, возрос оптимизм на развивающихся рынках, где еще в июле отмечали приток капитала со стороны нерезидентов в размере 15,1 миллиарда долларов.

Приток инвестиций на сумму 13,2 миллиарда долларов был обеспечен за счет национальных правительств, которые воспользовались низкой ценой на заимствования и хорошие сроки погашения размещения облигаций.

Спрос на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины в начале июля 2020 года составил лишь 290 млн грн по номиналу по сравнению с 2,5 миллиарда гривен неделей ранее и 8,08 миллиардами гривен — двумя неделями ранее.