Верховная Рада приняла закон об электронных трудовых книжках

Кто не сталкивался с бумажной волокитой при оформлении пенсии, при исчислении трудового стажа. Особенно трудно отыскать архивные данные, если предприятие ликвидировано или архив пропал. Теперь все данные о вашем трудовом стаже будут храниться в электронном виде.

Наконец-то депутаты Верховной Рады проголосовали за принятие в первом чтении очень важного законопроекта №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об учете трудовой деятельности работника в электронной форме". Этот закон позволит произвести окончательный уход от устаревшей формы учета трудовой деятельности навсегда забыв о бумажных трудовых книжках.

Согласно законопроекту, ведение учета трудовой деятельности будет полностью проходить в электронной форме с 2025 года. До этого времени действует переходной период, когда параллельно будут использоваться как бумажные, так и электронные варианты трудовой книжки.

Чтобы внести свои данные в электронную книжку, работодатель или работник должны будут отослать отсканированные листы бумажной трудовой книжки в государственный реестр общеобязательного социального страхования через вэб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Данные электронной трудовой книжки будут использоваться для автоматического определения размера пенсии по возрасту.

Одобренный законопроект предусматривает автоматическое начисление пенсии по возрасту без личного обращения человека в Пенсионный фонд. При этом сохраняется возможность отложить выход на пенсию, если человек продолжает работать и после достижения пенсионного возраста. В этом случае размер будущей пенсии будет увеличиваться на 0,5-0,7%.

При автоматическом расчете пенсии электронная система будет давать рекомендации о наиболее выгодном варианте и дате назначения пенсии.

В ноябре 2019 года Кабмин инициировал введение электронной трудовой книжки и автоматического начисления пенсий. Тогда отмечалось, что на официальном портале электронных услуг Пенсионного фонда появился сервис "Электронная трудовая книжка", в котором есть записи о трудовом стаже граждан начиная с 2011 года.

3 мая Кабмин одобрил законопроект об электронной трудовой книжке и об автоматическом начислении пенсии по возрасту.