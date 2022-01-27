Венедиктова предупредила о сложностях бизнеса при запуске БЭБ

В Офисе генпрокурора рассказали о проблемах бизнеса от запуска Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на организованной совместно с Советом бизнес-омбудсмена встрече с ведущими бизнес-ассоциациями.
По ее словам, уже совсем скоро ведомство начнет работу, и на начальном этапе украинский бизнес может ощутить некоторое напряжение во взаимоотношениях с БЭБ.
«Не будет меньше жалоб… Чувствую, что будет сложно», – сказала Венедиктова.
По ее словам, в частности, есть ряд вопросов крупных компаний. При этом чиновница пообещала, что со своей стороны Офис генерального прокурора будет открыт для обращений бизнеса и будет стараться балансировать отношения.
«Будет непросто, но мы готовы», – заверила генпрокурор.
Напомним, что к участию в конкурсе на 26 должностей во вновь созданном Бюро экономической безопасности (БЭБ) было подано свыше 2 245 заявлений.
По ее словам, уже совсем скоро ведомство начнет работу, и на начальном этапе украинский бизнес может ощутить некоторое напряжение во взаимоотношениях с БЭБ.
«Не будет меньше жалоб… Чувствую, что будет сложно», – сказала Венедиктова.
По ее словам, в частности, есть ряд вопросов крупных компаний. При этом чиновница пообещала, что со своей стороны Офис генерального прокурора будет открыт для обращений бизнеса и будет стараться балансировать отношения.
«Будет непросто, но мы готовы», – заверила генпрокурор.
Напомним, что к участию в конкурсе на 26 должностей во вновь созданном Бюро экономической безопасности (БЭБ) было подано свыше 2 245 заявлений.
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