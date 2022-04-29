Великолюбинский спиртзавод выставлен на продажу за 30 млн грн

В Украине активно продолжается приватизация спиртовых заводов и согласно информации в системе «ProZorro.Продажи», ближайший аукцион состоится 24 декабря. К концу месяца планируется продажа Великолюбинского спиртзавода в Городецком районе.

Региональное отделение Фонда государственного имущества объявило уже четвертый аукцион по продаже спиртового завода на Львовщине. Стартовая стоимость Великолюбинского спиртзавода – 29,96 млн грн.

Поскольку юридическое лицо «Великолюбинский спиртовой завод» находится в состоянии ликвидации, то Фонд государственного имущества продает его отдельное имущество вместе с зданиями, оборудованием и лицензией на производство пищевого спирта. Будущий владелец обязан будет сохранить 70% персонала, который сейчас у штатной численности, и основное направление деятельности до 1 июля 2021 года.

Великолюбинское место осуществления деятельности и хранения спирта госпредприятия «Укрспирт» - это третий объект в области, который выставили на продажу. Ранее Фонд госимущества продал спиртовой завод в Лопатино Радеховского района за 50 млн грн и Суходольский спиртовый завод на Бродовщине за 60 млн грн. В процессе приватизации сейчас находится завод в Воютичах Самборского района, торги по этому объекту назначены на 17 декабря.