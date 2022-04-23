Валютная либерализация. Украинские бизнесмены ликуют

18:17 23 июля Киев, Украина





/>НБУ сделал очередной шаг в программе валютной либерализации – теперь юрлица и ФЛП без дополнительных обязательств смогут покупать безналичную валюту. Для этого им нужно открыть валютный счет в одном из банковских учреждений и подать заявку на покупку/продажу валюты.



Ранее покупать безналичную валюту бизнес мог только на конкретную цель – например, под обязательство оплатить внешнеэкономический контракт. Для украинских бизнесменов изменились условия покупки безналичной валюты, теперь они могут покупать валюту без обязательств.сделал очередной шаг в программе валютной либерализации – теперь юрлица и ФЛП без дополнительных обязательств смогут покупать безналичную валюту. Для этого им нужно открыть валютный счет в одном из банковских учреждений и подать заявку на покупку/продажу валюты.Ранее покупать безналичную валюту бизнес мог только на конкретную цель – например, под обязательство оплатить внешнеэкономический контракт.

Единственное ограничение – €100 тыс. в сутки

На сегодняшний день в Украине действует целый ряд ограничений на валютные операции – однако с каждый годом торговых барьеров становится все меньше. Нацбанк снимает их по мере улучшения макроэкономической ситуации в стране и в рамках реализации целевой программы, чья конечная цель – достижение режима свободного обращения капитала.



Изменение режима финансового регулирования в сторону более либерального было положено законом "О валюте и валютных ценностях", который был принят еще в 2018 году. Между тем, этим законом предполагалось ввести временные защитные меры на период финансовой нестабильности, которые касались ограничений на валютные операции – в том числе и по лимитам для бизнеса на покупку безналичной валюты.



Эти меры были введены 7 февраля 2019 года, в соответствии с принятым ранее постановлением центробанка. Но, утверждая их, регулятор сразу запланировал их отмену, составив для этого "дорожную карту".



С того момента и по сегодняшний день Нацбанк успел снять около 40 ограничений на валютном рынке, много из которых – уже в год их утверждения. Так, для физических лиц дневной лимит в 150 тыс. грн. на покупку валюты через кассу банка и в финучреждениях действовал только до ноября 2019-го. Также до этого момента физлицам, как и до последнего времени бизнесу, было запрещено покупать безналичную валюту без оснований и подтверждающих их документов.

Теперь же, с 20 июля, соответствующее разрешение получил и бизнес. Ранее он мог покупать валюту в банке лишь для оплаты внешнеэкономического контракта – соответствующие обязательства он должен был документами подтвердить банковскому учреждению. Требование, правда, не распространялось на "незначительные" операции – до 150 тыс. грн.



Теперь же НБУ установил дневной лимит на покупку безналичной валюты в €100 тыс. – чтобы приобрести эту сумму оснований и подтверждающих документов не нужно.



Обвалит ли гривну выкуп валюты

Это послабление, по мнению замглавы НБУ Юрия Гелетия, должно оказать влияние на валютный рынок в значительно большей степени, чем последние меры регулятора, выполненные в рамках программы либерализации.



Теоретически упрощение доступа бизнеса к валютному межбанку могло бы оказать дополнительное давление курс гривны – за счет повышенного спроса на выкуп ресурса.



Согласно же оценке, высказанной в сообщении пресс-службы НБУ, решение в целом не окажет влияние на функционирование валютного рынка, но "расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью".



С последним согласны и опрошенные UBR.ua эксперты. С одной стороны, пока, в первые дни снятия ограничений, большого количества заявок на покупку иностранной валюты от бизнеса не поступало.



Как объясняет специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, предприниматели не спешат продавать гривну во время стабильности курса.



Даже если бы спрос был бы большим, указывает финансовый аналитик Василий Невмержицкий, "сейчас валюты полно на рынке", что дало бы возможность покрыть этот спрос.



В будущем спрос на покупку валюты может вырасти в случае "паники и потери уверенности на мировых рынках", говорит Сергей Фурса, добавляя, что это повлечет за собой волатильность нацвалюты.

Невмержицкий считает, что повыситься спрос на выкуп валюты может при совпадении нескольких факторов. Среди них – необходимость для предпринимателей оплачивать форвардные контракты.



"Предприниматель также может попробовать закрыть валютный риск – купить валюту сегодня, чтоб заплатить в будущем за контракт и таким образом уйти от валютного курсообразования. Кроме того, покупка валюты может быть осуществлена с целью фиксации в ней цены контракта. Например, к импортеру сегодня приехали бананы, он отдал их на торговую сессию. Если у него есть свободная гривна, он может зафиксировать стоимость бананов в долларе и, опять же, за этот доллар оплатить импортный контракт", – привел примеры финаналитик.



В случае, когда такие действия будут массовыми, они могут вызвать "определенные девальвационные процессы", говорит Невмержицкий.



"Однако, с одной стороны, как только курс начнет укрепляться, сразу все пойдут продавать и вопрос автоматически закроется. В то же время, может ли быть паническое настроение к валюте, если вы знаете, что ее можно купить завтра?" – указал эксперт.



Но для возможности выкупа валюты у бизнесмена должен образоваться достаточный объем свободной гривны, который он не будет должен отправлять на оплату налогов, зарплат и прочие хозяйственные расходы.



Однако, как указывает советник председателя правления Мегабанка Андрей Львов, в Украине очень мало бизнесов с избыточной ликвидностью – из-за этого и сильного давления на рынок не следует ожидать ни сейчас, ни в будущем.



"У нас разве может стать меньше курсовых "качелей". Например, когда энергетики закупают уголь или газ, то гривна падает, а доллар – укрепляется. Либо, когда аграрии завозят выручку от своей экспортной продукции, то обваливают гривну. Эти вещи теперь будут сглажены", – спрогнозировал Андрей Львов.



Что нужно сделать для покупки доллара по безналу

Андрей Львов отметил, что новый порядок покупки валюты в представляемом им банке еще изучают, но указал, что теоритически, в соответствии с принятым документом, финучреждения действительно не будут требовать от бизнеса документов, подтверждающих цель покупки.



Но, несмотря на снятие этого ограничения, у бизнеса останутся некоторые обязательства, которые он должен совершить перед операцией.



Так, согласно требованиям финансового мониторинга, указывает Василий Невмержицкий, банку нужно отслеживать происхождение гривны, за которую покупается валюта – поэтому приобрести ее можно только после открытия валютного счета в одном из украинских банков. На него впоследствии финучреждение перечислит средства, которые нельзя будет обналичить.



Сама заявка на покупку валюты будет одобрена банком не сразу – у каждого финучреждения, поясняет Львов, уходит на это разное количество времени, от 1 часа до дня.