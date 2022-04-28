Вагоны поменяли цвет. Какие изменения произойдут на Укрзализныце

Все украинцы ждут коренных изменений в работе и обслуживании пассажиров в вагонах нашего железнодорожного транспорта. И вот, из сообщения главы правления Укрзализныци Владимира Жмака, которое появилось вчера, 28 ноября, в Facebook, мы узнаем, что Укрзализныця меняет внешний вид вагонов пассажирских поездов.
Он отметил, что УЗ продолжает ремонт парка вагонов и среди прочего решила изменить их цвет.
Он также добавил, что проводники остались довольны результатом.
Как сообщалось, с 1 декабря Укрзализныця возобновляет продажу чая и кофе в поездах. Напитки будут разливать в одноразовые стаканы.
Напомним, что УЗ назначила дополнительные поезда на Новый год и Рождество.
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