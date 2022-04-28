Вагоны поменяли цвет. Какие изменения произойдут на Укрзализныце

12:34 29 ноября Киев, Украина

Все украинцы ждут коренных изменений в работе и обслуживании пассажиров в вагонах нашего железнодорожного транспорта. И вот, из сообщения главы правления Укрзализныци Владимира Жмака, которое появилось вчера, 28 ноября, в Facebook, мы узнаем, что Укрзализныця меняет внешний вид вагонов пассажирских поездов.

Он отметил, что УЗ продолжает ремонт парка вагонов и среди прочего решила изменить их цвет.

"Заботимся о безопасности и не забываем о мелочах - установлены камеры, заменены перила, обустроены полочки для мобильных телефонов и USB-розетки. После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить и окраску вагонов: светлый фон - на темный. Новые цвета - не только красиво, но и практично", - написал Жмак.

Он также добавил, что проводники остались довольны результатом.

Как сообщалось, с 1 декабря Укрзализныця возобновляет продажу чая и кофе в поездах. Напитки будут разливать в одноразовые стаканы.

Напомним, что УЗ назначила дополнительные поезда на Новый год и Рождество.