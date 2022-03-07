В Запорожье построят новую ветровую электростанцию

Представители норвежской компании NBT вели переговоры с украинской стороной для решения вопроса о строительстве новой ветровой электростанции. Речь идет о крупнейшем строительстве «Зофия». Расположить данный объект планируют на территории Якимовской и Кирилловской общин.

Про эту и другие возможные аспекты сотрудничества Запорожской области и Королевства Норвегия, говорили Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в Украине Эрик Сведала, представители норвежской компании NBT и председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.

Стороны обсудили ход работ по проекту «Зофия», новые изменения в «зеленом» тарифе и другие потенциальные направления сотрудничества.

«Норвегия является одним из крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику. Мы также реализуем и другие программы поддержки Украины в контексте реформ. Кроме того, поддерживаем вступление Украины в Европейский Союз. И готовы к новым проектов в других сферах», - прокомментировал господин Эрик Сведала.

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух отметил, что кроме сферы возобновляемой энергетики наш регион готов развивать и другие направления, в частности, сферу переработки сельскохозяйственной продукции и промышленности. Эти же предприятия станут новыми энергопотребителями возобновляемой энергии.