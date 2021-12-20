В Запорожье планируют строительство ветроэлектростанции

13:49 09 Июль Киев, Украина

Председатель облгосадминистрации Виталий Боговин провел встречу по реализации проекту строительства ветровой электростанции «Зофия» норвежской компанией NBT. Представители норвежской компании NBT обсудили с руководством облгосадминистрации текущее состояние реализации проекта. По словам регионального менеджера компании Власти Казака, в 2019 году компания NBT приобрела проект строительства ветроэлектростанции общей мощностью 792,5 МВт на территории Акимовской и Кирилловской территориальных общин в Запорожской области (проект «Зофия»).

Общая сумма инвестиций планируется в размере 1,2 млрд евро. После завершения строительства проект станет крупнейшей в Европе береговой ветровой электростанцией. Реализация проекту планируется до конца 2022 года. Финансирование проекта «Зофия» осуществляется с помощью банка JPMorgan и с привлечением мировых финансовых институтов и экспертов. В декабря 2019 г. между Запорожской ОГА и компанией NBT был подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого были достигнуты договоренности о привлечении инвестиции в инфраструктуру области.

На сегодня разработана проектная документация, получены выводы о влиянии на окружающую среду. Подписаны соглашения о выполнении генеральных подрядных работ по китайской корпорацией СЕТ.

В настоящее время проводятся работы по корректировке проектно и разрешительных документов в связи с изменением поставщиков ветрогенераторов и увеличения их мощности.

- Позвольте, прежде всего, поздравить Вас от имени Запорожской облгосадминистрации и выразить благодарность за ваши усилия, которые вы прилагаете для развития именно Запорожского региона, имеет выгодные климатические условия для развития альтернативной энергетики. Деятельность на территории области такого мощного инвестора NBT AS для нас является знаковым. Мы гордимся тем, что именно в нашем регионе будет построена самая большая ветровая электростанция в Украине. Этот проект является крайне важным для развития региона, потому что это 1,8млн МВт/ч электроэнергии ежегодно, 500 рабочих мест при строительстве и около 200 рабочих мест после завершения строительства. Сегодня наша область доказывает всему миру, что даже во время военной агрессии соседей и пандемии COVID-19 мы способны демонстрировать экономический рост. Со своей стороны я обещаю поддержку в рамках закона. Уверен, что компания NBT станет нашим надежным и успешным партнером. Хочу подчеркнуть всесторонней поддержке со стороны областной власти, организации слаженной и продуктивной, а главное - прозрачной и честной сотрудничества на всех уровнях, - отметил председатель облгосадминистрации Виталий Боговин.

В октябре этого года планируется начать строительство ветроэнергостанции.