В Запорожье планируют строительство ветроэлектростанции

Председатель облгосадминистрации Виталий Боговин провел встречу по реализации проекту строительства ветровой электростанции «Зофия» норвежской компанией NBT. Представители норвежской компании NBT обсудили с руководством облгосадминистрации текущее состояние реализации проекта. По словам регионального менеджера компании Власти Казака, в 2019 году компания NBT приобрела проект строительства ветроэлектростанции общей мощностью 792,5 МВт на территории Акимовской и Кирилловской территориальных общин в Запорожской области (проект «Зофия»).
Общая сумма инвестиций планируется в размере 1,2 млрд евро. После завершения строительства проект станет крупнейшей в Европе береговой ветровой электростанцией. Реализация проекту планируется до конца 2022 года. Финансирование проекта «Зофия» осуществляется с помощью банка JPMorgan и с привлечением мировых финансовых институтов и экспертов. В декабря 2019 г. между Запорожской ОГА и компанией NBT был подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого были достигнуты договоренности о привлечении инвестиции в инфраструктуру области.
На сегодня разработана проектная документация, получены выводы о влиянии на окружающую среду. Подписаны соглашения о выполнении генеральных подрядных работ по китайской корпорацией СЕТ.
В настоящее время проводятся работы по корректировке проектно и разрешительных документов в связи с изменением поставщиков ветрогенераторов и увеличения их мощности.
В октябре этого года планируется начать строительство ветроэнергостанции.
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