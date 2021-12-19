В Южном внедрят польскую систему оповещения населения

16:46 15 Декабрь Киев, Украина





Компания производит электронные сирены в Польше с 1985 года.



Презентовать проект руководству Южного приехала делегация, в состав которой вошли представитель фирмы Digitex Леонид Белецкий, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Сергей Устинов, представитель Ассоциации инвесторов и работодателей Иван Войцеховский.



Для города Южный нужна одна-две сирены, которые достаточно мощные (минимум 300 Вт) и смогут покрыть около 3-4 км площади. Чтобы покрыть всю Южную ОТГ, понадобится 30-35 сирен. Город Южный станет первым в области, где внедрят пилотный проект польской фирмы Digitex, которая занимается производством систем оповещения населения в случае техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций.Компания производит электронные сирены в Польше с 1985 года.Презентовать проект руководству Южного приехала делегация, в состав которой вошли представитель фирмы Digitex Леонид Белецкий, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Сергей Устинов, представитель Ассоциации инвесторов и работодателей Иван Войцеховский.Для города Южный нужна одна-две сирены, которые достаточно мощные (минимум 300 Вт) и смогут покрыть около 3-4 км площади. Чтобы покрыть всю Южную ОТГ, понадобится 30-35 сирен.

"Это не просто сирены, а умная система, которая оповещает голосом и работает круглосуточно. спасти и здоровье и жизнь людей", - объяснил Леонид Белецкий, менеджер по стратегическому партнерству компании Digitex.

Сергей Устинов рассказал, что ввести такой проект уже удалось в нескольких городах Украины, однако реализовывать его необходимо комплексно по всей стране.