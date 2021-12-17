В ветроэлектростанции Одесской области будет инвестировано 75 миллионов евро

В условиях глобального потепления усиленными темпами развивается зеленая энергетика. Строительство ветровых электростанций стало приоритетным не только в мире, но и в Украине. Как стало известно, VR Capital намерена инвестировать 75 млн евро в три ветроэлектростанции суммарной проектной мощностью 49,5 МВт. Речь идет об Одесской области, в частности о Бессарабии (Арцизский и Килийский районы).

Отмечается, что три сделки купли-продажи 100% корпоративных прав в ООО Арцизская ВЭС, ООО Арцизская ВЭС 2 и ООО Килийская ВЭС после разрешения Антимонопольного комитета были заключены 31 марта.

Продавцом 68,61% выступил корпоративный инвестиционный фонд (КИФ), принадлежащий владельцу ГК Метрополия Виктору Куртеву, продавцами 31,39% выступили Юрий Костробий и Оксана Козачок, в 2020 году осуществляющие промежуточное финансирование проектов на стадии девелопмента.

«После продажи трех ВЭС ГК Метрополия, осуществившей девелоперскую часть проектов, в частности, проектов землеотвода, прохождение процедуры оценки воздействия на окружающую среду, заключение предварительных договоров с ГП Гарантированный покупатель, продолжит техническое сопровождение проектов до ввода их в коммерческую эксплуатацию в 2022 году», - отметили в VR Capital.

25 марта Антимонопольный комитет Украины дал разрешение Elementum (Ukraine) II Limited (Лондон, Великобритания), которая входит в международную компанию по управлению активами VR Capital Group (США / Великобритания) Ричарда Дейтца, на приобретение более 50% в трех проектах ветровых электростанций ( ВЭС) — в ООО Арцизская ВЭС (Арциз), ООО Арцизская ВЭС - 2 (пгт Суворово) и ООО Килийская ВЭС (Килия, Одесская обл.).

Elementum в настоящее время строит ВЭС в Одесской области. Введение в эксплуатацию ее первой очереди был запланирован на первый квартал 2021, второй - на первое полугодие 2022.