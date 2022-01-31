В Укравтодоре назвали стоимость проезда по первой в Украине платной трассе

12:29 31 Январь Киев, Украина





Новая трасса Краковец - Броды – Ровно, существенно сократит время в пути. Так, из одного конца в другой автомобилистам придется ехать 2,5 часа вместо сегодняшних 4 часов.



Сообщается также, что стоимость проезда будет зависеть от километража. За один километр водители должны будут платить 8 евроцентов, что по нынешнему курсу составляет 2,6 гривны. Однако уточняется, что будет и альтернатива для бесплатного проезда. Первый заместитель главы Укравтодора напомнил, что в настоящее время продолжается рассмотрение строительства первой платной концессионной дороги в Украине, протяжность которой составит после завершения соответствующих работ – 280 километров.Новая трасса Краковец - Броды – Ровно, существенно сократит время в пути. Так, из одного конца в другой автомобилистам придется ехать 2,5 часа вместо сегодняшних 4 часов.Сообщается также, что стоимость проезда будет зависеть от километража. За один километр водители должны будут платить 8 евроцентов, что по нынешнему курсу составляет 2,6 гривны. Однако уточняется, что будет и альтернатива для бесплатного проезда.



Технико-экономическое обоснование проекта дороги возложено на компанию «Автомагистраль-Юг», однако ввиду договора о неразглашении, назвать детали и подробности строительства и ценовой политики нет возможности.



Член дирекции Укравтодора надеется, что в ближайшем будущем проект рассмотрят и примут, и уже в 2022 году начнется строительство.