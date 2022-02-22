В Украину продолжает поступать российский сжиженный газ

Можно много говорить о патриотических чувствах, но, похоже для кого-то деньги «не пахнут». Торговля со страной-агрессором продолжается. А основным товаром в России являются нефтепродукты и газ. Как стало известно, компания Socar New Enegry ожидает первую партию сжиженного газа производства "Роснефти" в Украине, оператором поставки выступает компания "Авантаж".

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на участников рынка.

"Партия СУГ объемом 630 т производства Новокуйбышевского НПЗ была отгружена 21 мая на адрес ст. "Заворычи", - сказал собеседник издания.

Также отмечается, что в селе Заворичи (Киевская область) газонаполнительной станцией располагает только "Авантаж".

Как известно, "Роснефть" является крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Украине. Также российская компания поставляет в Украину автомобильный сжиженный газ. В прошлом году "Роснефть" продала украинским клиентам примерно 450 тыс. тонн этого топлива.