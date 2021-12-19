В Украину прибыло второе судно с американским углем

Стало известно, что 5 декабря 2021 года американский балкер Globe Danae пришвартовался в порту «Южный», что расположен на Малом Аджалыкском лимане.
Грузовое судно доставило в Украину 66 тысяч тонн угля, которые будут направлены в качестве запасов на ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК. Это второй по счету груз, прибывший в Украину из Америки согласно заключенным контрактам. Напомним, первый пришел 20 ноября 2021 года с 60,5 тысячами тонн угля для «Центрэнерго».
Отмечается, что работникам терминала было поручено в ближайшие сроки разгрузить Globe Danae и отправить топливо на тепловые электростанции с помощью железной дороги для дальнейшего обеспечения жителей Украины теплом в период отопительного сезона.
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