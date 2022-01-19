В украинскую казну от ФОП попадает больше миллиарда налогов

Благодаря регистрации новых предприятий, украинский бюджет получает новые финансовые поступления. Согласно статистики оборот налогов составляет свыше одного миллиарда гривен.

В Украине почти 2 млн предпринимателей и каждый из них платит в среднем 13 000 гривен в год - в 2019 году оборот фопономики составил 1 млн долларов. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

"За восемь лет поступления от ФЛП в бюджет выросли в 24 раза. Только за последние два года сумма поступлений выросла на 10 млрд гривен. В 2019 году предприниматели уплатили почти 25 млрд гривен, в 2018 году эта сумма составляла 19,8 млрд гривен, в 2017 – 15,4 млрд ", - говорится в сообщении.

Количество ФЛП увеличивается в среднем на 7000 ежемесячно: открывается около 20 000, а закрывается около 13 000.

Сейчас в Украине зарегистрировано 1903725 ФЛП. В течение последних пяти лет наблюдается тенденция на увеличение количества женщин в бизнесе. 2016 в Украине было 43.7% женщин-предпринимательницы. Уже в 2018 году этот показатель вырос до 45% ФЛП.