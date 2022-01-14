В украинский стартап инвестировали 50 млн долларов

Techcrunch сообщает, что стартап Restream, который основали живущие в США украинцы смог собрать 50 миллионов инвестиций, в том числе от Sapphire. Особенность Restream заключается в возможности ретранслировать на большую аудиторию видео с более чем 30 интернет-платформ.

Отмечается, что сервис видеостримингу Restream пока охватывает около 30 платформ, включая Facebook, LinkedIn, Twitch, Twitter и YouTube, и позволяет людям также принимать видео с таких платформ, как Zoom, и ретранслировать его на платформы для большей аудитории.

"Сервис работает по модели freemium, при этом большинство клиентов пользуются им бесплатно, а другие платят от 19 до 299 долларов в месяц, в зависимости от уровня обслуживания", - пишет издание.

"Компания начала свою деятельность в мире игр, но сегодня также обслуживает более широкий круг создателей, музыкантов и предприятий, использующих эту услугу как для управления внутренними и B2B-коммуникациями, так и для своих широких маркетинговых проектов. Среди известных организаций, которые использовали Restream, является Всемирная организация здравоохранения, которая провела на платформе благотворительный концерт "Единый мир Вместе дома", чтобы поднять настроение в начале пандемии Covid-19 и имела около 270 000 000 зрителей ", - добавляет Techcrunch .

Украинцы Александр Худа и Андрей Суржинський основали Restream в январе 2015 года.

С начала 2020 году в компании отчитались о 300% роста месячных просмотров стримеров, которые пользуются Restream. Всего в сервиса 2 миллиона стримеров, которые создают в среднем 8 млн стримов в месяц.