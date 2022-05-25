Продавать украинское мясо становится не выгодно, фермеры с каждым годом уменьшают количество крупного рогатого скота (КРС), птицы и овец. Что касается свинины, то процент спада занимает лишь 0,1%.
За десятилетие заметно вырос выпуск свинины в Украине. Речь идет о тушах и полутушах, передает Государственная служба статистики.
В частности, в этой номенклатуре в 2011 году выпускали 205,3 тыс. тонн, а в 2020 году – порядка 239 тыс. тонн.
Производство свежей или охлажденной свинины выросло с 197 тыс. тонн в том же 2011 году до 225 тыс. тонн в 2020 году.
В отчетный период стали больше выпускать и замороженной свинины в тушах и полутушах: производство выросло с 8,3 тыс. тонн до 14 тыс. тонн.
Следует отметить, что в Украине животноводство становится неприбыльным бизнесом. Так, по состоянию на 1 августа 2021 года в Украине очень значительно снизилось поголовье КРС, птицы, овец и свиней:
• поголовье КРС составило 3,219 млн. голов (-6,4% к 2020 году);
• численность свиней за год снизилась до 6,1 млн. голов (-0,1%);
• поголовье овец и коз в Украине на начало августа снизилось до 1,37 млн. голов (-5,3%);
• количество домашней птицы – до 240,3 млн. голов (-3,5%).
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