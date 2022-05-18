В Украине зарплаты в 2 раза меньше, чем хотят граждане

Проведя исследования и опрос среди украинцев, компания Research& BrandingGroup смогла убедиться, что нынешние граждане не довольны своей зарплатой. Большинство украинцев считают достойной заработную плату от 10 до 25 тысяч гривен, что почти в 2 раза больше, чем актуальная средняя зарплата по стране.

Известно, что средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составил 20 328 гривен.

При этом, минимальная сумма, указанная как приемлемая, составляет 5 тысяч гривен, а максимальная — 100 тысяч гривен. Чаще всего значение приемлемых зарплат вкладывались в интервалах от 10 тысяч до 25 тысяч гривен. Следует отметить, что за последний год уровень приемлемой заработной платы повысился на 5,5%.

Напомним, что социологические исследования показали, что 40% работающих украинцев подвергаются дискриминации по возрастному признаку. 38% сотрудников обижают из-за инвалидности, а еще 26% страдают от преследования из-за сексуальной ориентации. Ранее сообщалось, что центр Разумкова провел исследования, согласно которым, количество оптимистично настроенных граждан в Украине стало вдвое меньше, чем было в начале года.