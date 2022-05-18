В Украине зарплаты в 2 раза меньше, чем хотят граждане

15:00 18 декабря Киев, Украина

Проведя исследования и опрос среди украинцев, компания Research& BrandingGroup смогла убедиться, что нынешние граждане не довольны своей зарплатой. Большинство украинцев считают достойной заработную плату от 10 до 25 тысяч гривен, что почти в 2 раза больше, чем актуальная средняя зарплата по стране.

Известно, что средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составил 20 328 гривен.

Фото: Украинцев спросили об актуальном уровне зарплаты Research& BrandingGroup

При этом, минимальная сумма, указанная как приемлемая, составляет 5 тысяч гривен, а максимальная — 100 тысяч гривен. Чаще всего значение приемлемых зарплат вкладывались в интервалах от 10 тысяч до 25 тысяч гривен. Следует отметить, что за последний год уровень приемлемой заработной платы повысился на 5,5%.

Напомним, что социологические исследования показали, что 40% работающих украинцев подвергаются дискриминации по возрастному признаку. 38% сотрудников обижают из-за инвалидности, а еще 26% страдают от преследования из-за сексуальной ориентации. Ранее сообщалось, что центр Разумкова провел исследования, согласно которым, количество оптимистично настроенных граждан в Украине стало вдвое меньше, чем было в начале года.