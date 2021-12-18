В Украине запустят е-Акциз - подробности

Заместитель министра цифровой трансформации рассказал в своих социальных сетях о планах ведомства. Совместно с Государственной налоговой службой осенью 2021 года Министерство цифровой трансформации планирует запустить новый проект. Его суть – введение электронной акцизы и электронной марки.

По его словам "большой антикоррупционный проект е-Акциз" должен побороть миллиардную коррупцию в этой отрасли и вывести рынок акцизов из тени.

"Это существенно упростит процесс заказа, учета и оплаты марок для производителей и экспортеров. Что важно, каждый украинец сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и мгновенно сообщить о нарушениях", – добавил Александр Борняков.

Он подчеркнул, что в рамках первого пилотного проекта – алкогольная продукция.