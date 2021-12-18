В Украине запустят е-Акциз - подробности
17:00 15 Апрель Киев, Украина
Заместитель министра цифровой трансформации рассказал в своих социальных сетях о планах ведомства. Совместно с Государственной налоговой службой осенью 2021 года Министерство цифровой трансформации планирует запустить новый проект. Его суть – введение электронной акцизы и электронной марки.
По его словам "большой антикоррупционный проект е-Акциз" должен побороть миллиардную коррупцию в этой отрасли и вывести рынок акцизов из тени.
"Это существенно упростит процесс заказа, учета и оплаты марок для производителей и экспортеров. Что важно, каждый украинец сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и мгновенно сообщить о нарушениях", – добавил Александр Борняков.
Он подчеркнул, что в рамках первого пилотного проекта – алкогольная продукция.
"Прозрачная экосистема оборота подакцизных товаров за счет внедрения виртуальных марок будет способствовать преодолению коррупции благодаря минимизации влияния человеческого фактора. Кроме того, позволит усилить контроль за оборотом подакцизных товаров на государственном уровне и создать действенный механизм борьбы с фальсифицированными или незаконно ввезенными на территорию Украины подакцизными товарами", – подытожил замминистра.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии