В Украине запустили «Бизнестеку» для локальных предпринимателей

18:39 05 Январь Киев, Украина

Бизнестека» – такое название получил проект, собравший большую базу книг, ресурсов, сервисов и других обучающих возможностей для предпринимателей. Проект направлен в первую очередь на локальных предпринимателей из маленьких городов Украины.

Главная цель «Бизнестеки» – дать украинским предпринимателям в регионах качественную теорию, практические навыки и инструменты для работы и толчок развиваться так, чтобы они подтолкнули региональный бизнес к глобальным преобразованиям.



Сейчас в онлайн-библиотеке шесть глав. Здесь собраны лучшие книги, речи TED, подкасты, фильмы и сериалы, сервисы и образовательные возможности для предпринимателей. В общей сложности база насчитывает более 80 ресурсов, большинство из которых есть в бесплатном доступе. Инициаторами и идеологами проекта стала компания Fondy, реализовавшая проект Platfor.ma.



Работа над «Бизнесотекой» длилась около полугода, но оно того стоило, говорят организаторы.

«Когда ты живешь в большом городе, например, в Киеве или Львове, Одессе или Харькове, может казаться, что вокруг множество возможностей для развития: лекции, школы, курсы, встречи с бизнесменами, – рассказывает об идее проекта Анна Меняйленко, коммуникационница Fondy. – Однако в регионах дела с доступом к профессиональному образованию гораздо хуже. Локальные предприниматели стремятся узнавать новое, выходить на новые рынки и делиться опытом, но не всегда имеют для этого время и ресурсы. Мы решили это изменить!».

Организаторы говорят, что, несмотря на засилье разнообразных подборок «для бизнеса» в интернете, большинство из них являются фрагментарными, ссылаются на сомнительных экспертов, а иногда и вовсе советуют низкокачественный контент. Для того чтобы «Бизнестека» была действительно основательной, к составлению перечня ресурсов привлекли экспертов Киевской школы экономики.



Fondy – это международная платежная платформа, помогающая бизнесам завоевывать новые рынки. В частности, платформа позволяет легко настроить прием оплат из 200+ стран в 150+ валютах. Fondy уже не первый раз выступает инициатором образовательных инициатив для бизнеса – в прошлом году совместно с КШЭ они запустили проект «Игра в длинную», что дает возможность предпринимателям учиться у лучших экспертов и даже выиграть грант на образование за рубежом.