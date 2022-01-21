В Украине закрываются банковские отделения

Национальный банк Украины собрал статистику по работе финансовых учреждений за I квартал 2021 года. Согласно данным, количество банковских отделений, которые прекратили свою работу достигло 61 еденицы. Теперь в Украине 7073 работающих банковских отделений.

Известно, что значительное сокращение региональной сети среди действующих банков произошло у Ощадбанка — на 40 отделений, Приватбанка – на 33 отделения, Укргазбанка — на 6 отделений.

Однако есть и банки, которые увеличили количество отделений:

ПУМБ – 9 отделений,

ПИН Банк – 5 отделений,

Укрстройинвестбанк – 3 отделения.

Следует отметить, что наибольшей региональной сетью в Украине обладают: Ощадбанк – 1 797 отделение, Приватбанк – 1 684, «Райффайзен Банк Аваль» — 396, УкрСиббанк – 271, Укргазбанк – 270.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2020 количество отделений банков составляло 8 002 единицы, на 1 апреля – 7 884 отделения, на 1 июля – 7 580 отделений, на 1 октября – 7 329, на 1 января 2021 года – 7 134 отделения, на 1 апреля 2021 – 7 073.

Кроме того, в 2020 году количество отделений банков сократилось с 8 002 до 7 134.