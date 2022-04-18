В Украине закрылось 700 тыс. предприятий - коронакризис

700 тысяч предприятий не выдержали коронакризиса и условий карантина и прекратили свою деятельность. Такую информацию предоставил глава Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

По его словам, с момента введения в Украине карантина, треть владельцев микро-бизнеса понесли убытки в виде потери доходов на 60-80%, а также сократили штат на практически 50%. Владельцы малого и среднего бизнеса зафиксировали уменьшение доходов на 25-50%, по сравнению с докарантинным периодом.

По состоянию на 1 января в Украине было зафиксировало 1 487 700 безработных, а уже на 1 октября их количество увеличилось до 1 702 600 человек. Таким образом, уровень безработицы вырос с 8,6% до 10%.