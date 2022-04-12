В Украине зафиксировано 600 сделок по купле-продаже земли – рынок земли

С момента открытия рынка земли в Украине прошло две недели. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предоставило отчет о количестве сделок по купле-продаже земельных участков. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

По состоянию на утро 13 июля в Украине действует 600 земельных сделок.

За 12 дней работы рынка земли 3409 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них 3319 согласовано, 39 находятся в очереди на рассмотрение, а отказ получили 450.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Также известно, что больше всего земли продали в Полтавской (115,6 га), Харьковской (112,7 га) и Днепропетровской (72,7 га) областях.