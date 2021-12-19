В Украине задолженность по зарплатам исчисляется в миллиардах - Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова в своих социальных сетях поделилась своим ежегодным докладом. Речь идет об отчете о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в нашей стране. Опираясь на эти данные можно сказать, что в Украине нарушены права граждан на оплату труда. Так как задолженность по зарплате в стране составляет 3 млрд 130 млн гривен.

"Наконец, благодаря проведенной работе, все же правительством принято решение и создана межведомственная рабочая группа 28 октября 2020 года, и 17 декабря было первое заседание. Такая комиссия по решению вопросов задолженности не собиралась почти три года".

Денисова также указала на то, что много украинских пенсионеров находятся ниже черты монетарной бедности из-за несоответствия прожиточного минимума, установленного законом, его фактическому размеру.

Омбудсмен указала на то, что ее прошлогодняя рекомендация по установлению прожиточного минимума в размере не ниже фактического не была выполнена.

Кроме того, мониторинг показал нарушения прав граждан на льготы во время карантина из-за приостановления или ограничения льготного проезда в общественном транспорте.