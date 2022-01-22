В Украине выросла цена на топливо на 0,20-1 грн/л

Данные консалтинговой группы "А-95"свидетельствуют о повышении цен на автомобильное топливо. Стоимость увеличилась на розничных сетях АЗС WOG и ОККО. Согласно данным за период 30.04-05.05 рост отмечен в пределах 0,20-1 грн/л.

На WOG бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 29,99 грн/л, бензин А-95 – на 1 грн/л, до 30,99 грн/л. В сети ОККО цены на бензины выросли на 50 коп./л, до 29,99 грн/л и 30,49 грн/л за "двойку" и "пятерку" соответственно.

Средняя цена бензина А-92 5 мая составила 27,89 грн/л, А-95 подорожал до 28,83 грн/л, ДТ – до 28,81 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 1-18 коп./л.

Как отмечает издание, основным фактором, который повлиял на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. С начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62 за баррель до $69, а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%. При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за этот период подорожали на 9%, до 23,82 грн/л, бензинов – на 6%, до 26,36 грн/л и 27,26 грн/л за "двойку" и "пятерку" соответственно.