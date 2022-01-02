В Украине выросло число безработных

13:37 24 Август Киев, Украина

Правительственный портал предоставил данные по безработице в Украине. Согласно цифрам за период карантина и коронакризиса официальный уровень безработицы увеличился вдвое.

Указывается, что за время кризиса свое официальное место работы потеряли сотни тысяч украинцев. По данным правительства, за это время статус безработного получили 431,8 тыс. человек. Такая статистика представлена по состоянию на 20 августа.

Сообщается, что данные показатели на 67% превышают то количество безработных, которое фиксировалось до карантина. На данный момент Украина постепенно выходит из плачевного состояния: бизнес снова начинает работать, а соответственно, на бирже труда постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных.

К примеру, если в апреле без работы было зарегистрировано 149 человек, то уже в мае их число уменьшилось до 97 тысяч, в июне — до 75 тысяч, а в июле — и вовсе составило 68 тысяч. В среднем, за пять месяцев карантина трудоустроится смогли 245 тысяч человек.

Напомним, что по словам экспертов, в стране растет уровень скрытой безработицы. То есть, человек ввернулся из трудовой миграции, здесь негде трудоустроиться, плюс есть люди, которые потеряли работу и не подали заявки на пособие от государства. До конца 2020 года в Украине не стоит ожидать улучшения на рынке труда. При этом отечественный бизнес не исключает, что осенью текущего года власти страны введут более жесткие ограничения.