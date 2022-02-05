В Украине вырастет количество фрилансеров - эксперты

Эксперты провели опрос и вывели статистику – скоро каждый шестой украинец будет самозанят. По мнению аналитиков уже к 2030 году количество фрилансеров вырастет до 4 млн. Согласно прогнозу экспертов, на рынке труда количество фрилансеров вырастет на 16%

По статистике, за последние семь лет ежегодный прирост внештатных специалистов был на уровне 33-57%. В частности, с 2008-го по 2016-й год объем заказов с фриланса ежегодно удваивался, а в этом году количество пользователей может превысить отметку в миллион. Эксперты объясняют, что развитие интернета и инструментов для удаленной работы - расширяет возможности поиска специалистов без географических привязок, позволяя активно развиваться фриланса.

В частности, в Великобритании, Нидерландах и Франции ежегодный уровень прироста внештатных работников превышает спрос на штатных сотрудников. По информации Ассоциации независимых и самозанятых профессионалов, в Европе с 2000-го по 2014-й год количество фрилансеров возросло вдвое.

Следовательно, группа «свободных художников» на рынке труда ЕС - самая быстрорастущая. Аналогичная ситуация наблюдается и в Соединенных Штатах. Там каждый третий работник - фрилансер. Ожидается, что через семь лет каждый второй работающий американец перейдет на самозанятость.