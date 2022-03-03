В Украине ввели оверсайт индикаторов валютного рынка

15:34 08 Октябрь Киев, Украина

Согласно рекомендациям Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) Национальный банк Украины ввел оверсайт индикаторов валютного рынка.

Национальный банк ввел оверсайт индикаторов валютного рынка для приведения механизма их определения, расчета и обнародования в соответствии с принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для финансовых индикаторов. 

Речь идет о таких показателях, как официальный курс гривны к другим валютам, справочное значение курса гривны к доллару на 12:00, а также учетная цена банковских металлов. 

Фото: Оверсайт платежных систем – теперь в Украине эта функция надежна

*Оверсайт платежных систем — это деятельность центрального банка, направленная на обеспечение непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежных систем, которая заключается в оценке действующих в стране платежных механизмов, а также тех, которые планируются, и в случае необходимости — инициирование изменений к ним.

*Индикаторы рынка – это программы, которые умеют считывать графики и, анализируя имеющиеся данные, с помощью определенного математического алгоритма моделируют возможные варианты развития. Другими словами, алгоритм может подсказывать время выхода и входа на рынок, а также дает информацию, когда вообще нежелательно торговать.