В Украине восстанавливается авиаотрасль

Авиасообщение Украины с миром восстанавливается – такое мнение составили эксперты на основании появления в стране еще одного лоукоста. Государственная авиационная служба выдала разрешение на совершение полетов для компании «Bees Airline».

Один самолет компании Bees Airline уже в Украине. И уже на этой неделе планирует начать перевозки пассажиров. Второй — пока в ремонте в Европе. Уже в мае лоукост планирует получить еще два воздушных судна и расширить флот до четырех авиалайнеров.

Увеличится на украинском авиарынке и иностранных компаний. В частности, Латвийская airBaltic, после годичного перерыва, возобновляет полеты в Украину. Они будут осуществляться тремя маршрутами — Рига — Киев, Одесса и Львов. На данный момент в Министерстве инфраструктуры заявляют о необходимости поддержки отечественной авиаотрасли из-за экономических убытков, обусловленных пандемией коронавируса.

Власть должна быть на стороне украинских авиаперевозчиков, поскольку они платят налоги в бюджет, а также обеспечивают значительное количество рабочих мест.