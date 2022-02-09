В Украине уже выплачен 1 млрд гривен карантинных денег

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявил о том, что в Украине уже выплачено 1 млрд гривен в качестве карантинной помощи украинцам. Около 125 тысяч человек – обычных наемников и владельцев бизнеса – должны получить материальную помощь от государства.

В частности, выплаты уже получили 75 856 наемных работников и 49144 ФОПа. В региональном разрезе больше всего выплат уже получили предприниматели и наемные работники в Киеве (более 206 млн грн), Львовской (почти 107 млн грн) и Харьковской (90 млн грн) областях.