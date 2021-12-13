В Украине увеличилось потребление зерна

Согласно данным экспертов, Украина не является лидером в потреблении собственного зерна – обычно эти показатели достаточно низки. Однако даже при невысоких цифрах стоит отметить, что производство использует около 25% всего зерна. Основными компаниями, которые используют зерно для продукции являются мукомольная и комбикормовая отрасли.

«В мукомольном сегменте сформировалась тенденция снижения производства под влиянием как сокращения численности населения, так и изменения потребительских предпочтений. Так, в 2019/20 МГ, согласно оценкам ИА «АПК-Информ», было произведено 1,6 млн тонн муки, что уступает 3% уровню предыдущего сезона и аж на 15% ниже среднего показателя за предыдущие 5 сезонов», — отметила аналитик АПК-Информ Виктория Рожко.

Она добавила, что в 2019/20 МГ экспорт муки значительно увеличился относительно предыдущего сезона, что оказало основную поддержку мукомольному производству. По итогам сезона на внешний рынок было поставлено около 324,8 тыс. тонн пшеничной муки, что на 9% превышает показатель 2018/19 МГ (297,9 тыс. тонн).