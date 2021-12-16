В Украине упала стоимость пива, свинины и молока

12:39 21 Июль Киев, Украина

Государственная служба статистики отмечает, что за один месяц (май-июнь) в Украине сократилась стоимость продуктов питания. Так, производители снизили тарифы на пиво, свинину и обезжиренное молоко.

По данным Госстата, в период с мая по июнь цены на свинину снизились с 67,2 тыс. до 66,9 тыс. за тону, цены на обезжиренное молоко и сухие сливки снизились с 56,4 тыс. за тонну до 55,4 тыс . за тонну, цены на пиво снизились с 161,8 тыс. за тонну до 161,7 тыс. за тонну.

На негазированную воду снизилась с 40,2 тыс. за тонну до 38,3 тыс. за тонну. При этом, цены на говядину выросли с 75,2 тыс. до 76,2 тыс. за тонну, цены на курятину выросли с 35,4 тыс. до 36,5 тыс. за тонну, а цены на яблочный сок выросли с 22 9 тыс. за тонну до 23,4 тыс. за тонну.

Цены на колбасы, сметану и хлеб остались почти без изменений. Также напомним, что всего в июне цены в Украине выросли на 0,2%.