В Украине улучшают закон по регистрации нового строительства

В Украине в скором времени появится новый закон о регистрации новостроек. На данный момент специальная команда работает над замечаниями и предложениями, которые были получены после создания рабочей версии закона. Свои предложения внесли не только профессиональные организации и государственные органы, но также и инвесторы.

В Комитете Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства намерены провести всю работу как можно быстрее. Уже через неделю запланированы онлайн-обсуждения, в которых примут участие и представители Нацбанка Украины.

Ранее сообщалось, что Минцифры открыло доступ к разрешениям на строительство. В Министерстве цифровой трансформации заявили о том, что наконец открыли для общего пользования целый ряд данных, которые ранее были закрытыми. Речь идет о разрешительных и декларативных документах в Реестре стройдеятельности.