В Украине стартовали продажи люксового электрокроссовера 3 Crossback E-Tense

18:08 17 Февраль Киев, Украина

В Украине стартовали продажи электрического кроссовера 3 Crossback E-Tense от французской премиальной марки DS, входящей в состав Citroen. Цены стартуют с миллиона гривен.



За эти деньги французы предлагают электрокар с батареей емкостью 50 киловатт-часов, позволяющей проехать на одном заряде 320 километров (по циклу WLTP). Это далеко не рекордный показатель. К примеру, электромобили Tesla способны проезжать на одной зарядке более 600 км. Однако они и батарею имеют дважды больше.



Батарея питает электромотор мощностью 136 лошадиных сил и с крутящим моментом 260 Нм.



Основные характеристики DS 3 Crossback E-Tense

Запас хода (по циклу WLTP): 320 км;

Емкость батареи: 50 киловатт-часов;

Мощность: 136 л.с.;

Максимальная скорость: 150 км/ч;

Разгон до 100 км/ч: 9,7 сек.

Зарядить электрический кроссовер до 80% можно за полчаса. Однако для этого потребуется зарядная станция мощностью 100 кВт. Тогда как в Украине сейчас наиболее распространены зарядки мощностью 50 кВт. Так что, скорее всего, на «заправку» уйдет вдвое больше времени.



На зарядку от встроенного зарядного устройства мощностью 11 кВт уйдет пять часов.



Следует отметить, что 3 Crossback E-Tense имеет ту же силовую установку, что и другой электрический кроссовер – Opel Mokka-e, продажи которого также недавно стартовали в Украине.



Оснащение 3 Crossback E-Tense

В список оснастки DS 3 Crossback E-Tense входят:

матричные фары;

цифровая приборная панель;

беспроводная зарядка для смартфонов;

адаптивный круиз-контроль.

Также электромобиль получил современные системы активной безопасности: он умеет держаться в полосе движения, предотвращать столкновения, распознавать дорожные знаки и адаптироваться к скоростному ограничению.



Среди фишек модели – Park Assist. Это активная система помощи при парковке.