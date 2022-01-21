В Украине стартовали продажи китайского электрического Rolls-Royce

Электрический китайский Rolls-Royce – можно назвать новинку, продажи которой стартовали в Украине. Речь идет о люксовом кроссовере E-HS9 от компании Hongqi, переводимом как «красный флаг». Этот бренд известен тем, что раньше выпускал автомобили исключительно для китайской политической макушки.
Новинку не представили официально. Но ее обзор появился на TSK – самом популярном украинском Youtube-канале, посвященном электромобилям.
Судя по видео, за импорт электромобилей Hongqi отвечает Volt Auto – «серый» дилер, занимающийся неофициальными поставками китайских электрических авто в Украину. Скорее всего, в данном случае речь также идет о неофициальных поставках.
Кроссовер E-HS9 – самый дорогой китайский электромобиль, который можно найти в Украине. Цены на него стартуют от $90 тыс. А в максимальной комплектации за автомобиль могут просить даже $140 тыс.
Hongqi E-HS9 выполнен в стилистике Rolls-Royce Cullinan – одного из самых дорогих кроссоверов в мире. Такое сходство не случайно. За облик кроссовера отвечал бывший шеф-дизайнер британского бренда Джайлс Тейлор.
Электромобиль имеет два мотора с отдачей 218 лошадиных сил каждый. Также есть более мощная версия с 333-сильным агрегатом на задней оси.
В обоих случаях двигатели питает батарея емкостью 92,4 киловатт-часа, обеспечивающая запас хода на уровне 500-600 километров.
Новинку не представили официально. Но ее обзор появился на TSK – самом популярном украинском Youtube-канале, посвященном электромобилям.
Судя по видео, за импорт электромобилей Hongqi отвечает Volt Auto – «серый» дилер, занимающийся неофициальными поставками китайских электрических авто в Украину. Скорее всего, в данном случае речь также идет о неофициальных поставках.
Кроссовер E-HS9 – самый дорогой китайский электромобиль, который можно найти в Украине. Цены на него стартуют от $90 тыс. А в максимальной комплектации за автомобиль могут просить даже $140 тыс.
Hongqi E-HS9 выполнен в стилистике Rolls-Royce Cullinan – одного из самых дорогих кроссоверов в мире. Такое сходство не случайно. За облик кроссовера отвечал бывший шеф-дизайнер британского бренда Джайлс Тейлор.
Электромобиль имеет два мотора с отдачей 218 лошадиных сил каждый. Также есть более мощная версия с 333-сильным агрегатом на задней оси.
В обоих случаях двигатели питает батарея емкостью 92,4 киловатт-часа, обеспечивающая запас хода на уровне 500-600 километров.
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