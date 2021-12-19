В Украине стартовала работа «инвестнянь»

08:30 15 Декабрь Киев, Украина

Денис Шмыгаль в рамках состоявшегося форума UkraineInvest MAKE in UA сообщил, что в течение текущей недели будут поданы две заявки на инвестиционные проекты. Значительные инвестиции составят размер суммы в 96 миллионов долларов по новой программе «инвестняни».



Премьер-министр Украины также добавил, что будущие проекты относятся к сферам по агропереработкам и производству минваты, как утеплительного материала.



К слову, общая сумма от поданных заявок в числе 27 составила 2 миллиарда долларов. Напомним, недавно Кабинетом министров было принято решение смягчить требования по отношению к юрлицам, претендующим на льготные условия в связи с реализацией инвестпроектов. Обновленные правила действуют согласно программе «инвестняни».



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще 10 февраля 2021 года подписал закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов с крупными инвестициями в Украине», благодаря которому украинские и иностранные инвесторы получат поддержку со стороны государства при общей сумме вложений от 20 миллионов евро.