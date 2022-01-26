В Украине спеют миндаль, фундук и грецкий орех

12:09 10 Сентябрь Киев, Украина

Украина славится большим выбором продуктов, которые могут приносить хороший урожай. Орехи – еще один незаменимый товар. С начала осени в Украине стартует ореховый сезон, но для сбора подходят не только грецкие орехи, но и миндаль и даже фундук.

Ранее экзотические сорта орехов, такие как фундук и миндаль, завозили в Украину только морем, через одесский порт. Сейчас эти растения можно увидеть неподалеку от Одессы.

Так, на берегу Хаджибейского лимана расположено более 100 га молодого фундука. Трехлетние деревца хорошо адаптировались к украинскому климату и в этом году дали первый урожай. На украинских черноземах он вырастает вкуснее, а выращивать его не сложнее, чем ухаживать за традиционным яблоневым садом. В этом году орех даже спас фермеров, которые его выращивают, он банкротства.

Килограмм очищенного фундука стоит около 7 евро, а с гектара деревьев в возрасте от 6 лет можно получить минимум две тонны орехов.

Также в Одесской области есть первый в Украине питомник другой ореховой экзотики - миндаля. Украинские селекционеры уже внесли в отечественный реестр четыре собственные сорта. В следующем году начнут создавать промышленные сады этой культуры. Сейчас импортный миндаль на украинском рынке стоит до 15 евро/кг.

Специалисты говорят, что фундук и миндаль со временем могут стать альтернативной культурой и даже частично заменить традиционную пшеницу и виноград.