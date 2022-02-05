В Украине сократился экспорт пшеницы

12:16 22 Сентябрь Киев, Украина

Эксперты отмечают значительное снижение экспорта зерновых в Украине. Это обусловлено особенностями этого года, урожаем и природными показателями.

С начала маркетингового года (МГ) 2020-2021, по состоянию на 21 сентября 2020, объем экспорта зерновых составил 10,5 миллиона тонн. Это на 14 процентов меньше, чем за аналогичный МГ.

В Государственной фискальной службе указали на то, что пшеницы было поставлено на экспорт 7,2 миллиона тонн, то есть на 5 процентов меньше, чем в прошлом сезоне. Ячменя было экспортировано 2,65 миллиона тонн (на 1,6 процента больше, чем в прошлом сезоне). Кукурузы было поставлено на внешние рынки 613 тысяч тонн (минус 68 процентов). Экспорт муки составил 46 тысяч тонн.

В текущем сезоне Украина отдала на экспорт порядка 10,3 миллиона тонн зерна. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. Указывается, что текущий результат на 10 процентов хуже в сравнении с аналогичными периодом прошлого года. Тогда Украине удалось экспортировать 11,5 миллиона тонн зерна.

Европейский союз будет покупать тыкву в Украине. Так, предприятие «Органик-Д» из Винницкой области получило большой контракт на поставку тыквы для переработки и экспорта в ЕС. Известно, что агропредприятие занимается выращиванием овощей борщевого набора (картофель, морковь, капуста, свекла, лук), но с 2020 года «Органик-Д» будет еще и выращивать тыкву.