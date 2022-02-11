В Украине школы смогут превращать в отели

Ликвидированные школы можно будет использовать для открытия бизнеса. Такой законопроект приняли в Верховной Раде. За него проголосовало 285 депутатов. Однако некоторые из нардепов высказали свое опасение на счет того, что школы начнут закрывать специально для того, чтобы использовать их как площадь для отелей, ресторанов и т.д.

В пояснительной записке проекта отмечается, что "по состоянию на 01.02.2021 г. в Украине функционирует 8743 учреждений среднего образования в сельской местности. Среди них, 2558 учреждений среднего образования являются "малокомплектными", а в Донецкой области 10 школ приостановили деятельность из-за отсутствия детей. Сейчас на балансе местных органов самоуправления находится 365 ликвидируемых коммунальных учебных заведений в сельской местности".



В нынешнем учебном году прекратят работу еще 93 учебных заведений среднего образования в сельской местности.

Поэтому депутат предложила позволить объединенным территориальным громадам по своему усмотрению распоряжаться имуществом ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности, например, использовать для нужд местных жителей, а не только для получения образования, или же сдавать в аренду.

Важный момент, что в проекте прямо прописано, что арендатор сможет использовать имущество ликвидированных школ для любых целей, а не только образовательных.

Таким образом, после принятия закона в целом не будет преград для создания в бывших школах отелей, ресторанов или бизнес-центров.

Дискуссия вокруг проекта разгорелась и в сессионном зале. Депутаты заявили, что обеспокоенность вызывает и тот факт, что в Украине массово закрываются санаторные школы-интернаты, которые часто находятся на территории парков, и могут иметь особую ценность для инвесторов. Например, в феврале нынешнего года Закарпатский облсовет решил ликвидировать уникальную и единственную в Закарпатье санаторную школу-интернат в Большом Березном, территория которой 5 гектаров земли. Если закон будет принят в нынешнем виде в целом, бывший интернат может превратиться в отель.