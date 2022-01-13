В Украине с начала года упало производство подсолнечного масла

10:25 29 Апрель Киев, Украина

По данным Государственной службы статистики маслоэкстракционные заводы (МЭЗ) Украины значительно уменьшили выпуск подсолнечного масла. Так, за первый квартал этого года МЭЗы выработали 1,381 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 18,3% уступает показателю аналогичного прошлогоднего периода.

За март текущего года в Украине произвели 476 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла, что на 14% меньше марта 2020 года.

Количество запасов данной продукции переработки на складах предприятий-производителей на конец марта 2021 года составило 111,2 тыс. т.

Производство рафинированного подсолнечного масла за I квартал 2021 года сократилось на 27,5% — до 172,7 тыс. т. В марте МЭЗы страны произвели всего 50,3 тыс. т продукции или -30% к соответствующему периоду.

Запасы рафинированного подсолнечного масла на предприятиях на конец марта составили 27,217 тыс. т.

Напомним, экспорт подсолнечного масла в Украине достиг 69% от предусмотренного в Меморандуме.