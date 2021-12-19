В Украине с начала года растет экспорт и импорт

12:31 22 Ноябрь Киев, Украина

Согласно обновленным данным Государственной службы статистики Украина превысила показатели экспорта и импорта товаров и услуг предыдущего года.

За период девяти месяцев 2021 года экспортировала больше на сумму 56,1 млрд долларов или на 32,2%, а импорт больше на 55,7 млрд долларов или на 31,8%.

Соответственно, отмечается положительное сальдо внешнеторгового баланса. Напомним, в прошлом, 2020 году, разница между приходом и расходом составила 266,6 миллиона гривен, а за период девяти месяцев 2021 года она выросла до 443,2 миллиона долларов.

Показатели дефицитного сальдо остаются в отношении торговли товарами и составляют около 2 миллиардов долларов.

Следует отметить, что экспорт и импорт товаров и услуг значительно увеличился на европейском рынке. Украина в страны Евросоюза нарастила экспорт, превышающий импорт практически вдвое: 50% и 27% соответственно. В целом Европа закупила у Украины продукции на сумму 14,7 миллиарда долларов.