В Украине разрешили Большую приватизацию

Программа «Большая приватизация» возобновила свою работу с 1 мая 2021 года. Именно с этого числа вступил в силу Закон Украины № 1365. В нем идет речь о разблокировании большой приватизации путем проведения аукционов по продаже государственных объектов.

Речь идет о законе «О внесении изменения в раздел V Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» по восстановлению проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации "№ 1365-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, то есть, 1 мая.

«Этот закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года», - отметили ранее в ОП.

Документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации. Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший наивысшую цену и взял на себя обязательства выполнить условия продажи.

Запланирована продажа крупных государственных предприятий, по оценке правительства, должен дать возможность увеличить поступления в бюджет до 12 млрд грн.