В Украине разрешат работу B2B лицензии

Украинские чиновники сделали еще один шаг в перспективу пополнения украинской казны с помощью игорного бизнеса. В конце марта Кабинет Министров подписал новое постановление, открывающее в Украине возможность B2B лицензии.

Это решение открывает возможности легального сотрудничества IT-сферы с игорным бизнесом и создает условия для привлечения иностранных компаний, которые будут генерировать дополнительный доход для страны.

Документ был разработан Комиссией по регулированию азартных игр (КРАИЛ). Он устанавливает четкий перечень документов, необходимых для получения лицензии на хозяйственную деятельность по предоставлению услуг в сфере азартных игр, а также необходимые к соблюдению требования для осуществления такой деятельности.

Эти лицензионные условия были необходимы для того, чтобы поставщики программного обеспечения и оборудования, поставщики платёжных решений, создатели игрового контента для онлайн казино могли легально сотрудничать с операторами азартных игр, заплатив в казну соответствующий лицензионный сбор. Отныне представители соответствующих IT-компаний, выполнив лицензионные условия, смогут работать в абсолютно легальном поле, имея также возможность решать возникающие с заказчиком споры правовыми инструментами.

Не стоит также забывать, что B2B лицензия — это и заработок для бюджета. В Правительстве рассчитывают получать в казну около 6 миллионов гривен ежегодно.

Утверждение B2B лицензий в Украине открывает возможность привлечения иностранных компаний, которые производят и продают контент операторам азартных игр. Новые и быстро развивающиеся рынки для таких компаний всегда интересны. К примеру, чешская компания Endorphina, которая использует передовые технологии и успешный мировой опыт в разработке игрового софта, проявляет большую заинтересованность в украинском рынке. Так, по мнению руководителя отдела продаж Endorphina Кирилла Мирошниченко, Украина может стать новым игорным центром в регионе СНГ.