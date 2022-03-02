В Украине растет жилищное строительство – на 40% против прошлого года

В Украине заметно оживилось строительство жилищного сектора. По информации Государственной службы статистики Украины (Госстата), в апреле 2021 года против такого же периода 2020 года общий объем строительства в стране увеличился на 12,9%. При этом строительство жилья выросло на 40,0%.

По данным статистического ведомства, за январь-апрель 2021 зафиксировано падение в строительной отрасли на 5,3%. При этом в строительстве жилья зафиксирован рост на 10,8%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-апреле 2021 составил 39,8 млрд гривен. Новое строительство составило 39,8% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 42,7%, реконструкция и техническое переоснащение - 28,2%.

Напомним, что объемы строительства в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 4,0%. При этом строительство жилья сократилось на 18,5%.