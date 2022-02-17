В Украине растет импорт автомобилей

Несмотря на кризисное состояние экономики, вызванное коронавирусной пандемией, ввоз автомобилей в Украину продолжается. Причем заметным стало увеличение объемов импорта автотранспортных средств. Как сообщает ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром) со ссылкой на данные Государственной службы статистики, в первом квартале 2021 года в режиме импорта в Украину завезено 136 800 автотранспортных средств на сумму $1,17 млрд.

Рост импорта произошел за счет увеличения количества на 9% (по сравнению с первым кварталом 2020 года) до 125 800 ввезенных легковых автомобилей за отчетный период. В денежном выражении импорт легковых авто составил $930,6 млн.

Значительно сократился импорт автобусов: на 40% до 297 шт. на сумму $9,1 млн в январе-марте 2021 года.

Ввоз грузовых и спецавто сократился на 1% до 10 777 шт. на сумму $230 млн.

В январе-марте 2020 года Украина импортировала 127 200 автомобилей общей стоимостью $994 млн.

Первую регистрацию прошли 108 800 легковых автомобилей в первом квартале 2021 года, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В марте 2021 года в Украине было реализовано и зарегистрировано более 9000 новых легковых автомобилей. По сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых машин увеличились на 45%. В апреле украинцы приобрели и поставили на учет чуть более 10 000 новых легковых авто или почти втрое больше, чем годом ранее.