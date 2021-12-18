В Украине растет цена на топливо: цифры

2021 год в Украине отличился стремительным ростом инфляции, цен на услуги, продукты и топливо. Несмотря на заверение экспертов в том, что в Украине достаточное количество нефтепродуктов, цены на топливо продолжают стремительно расти с каждым днем.

Ситуация на рынке резко изменилась. Если две недели назад средняя стоимость бензина, дизтоплива и автогаза была практически стабильной, то на прошлой неделе был значительный рост цен. Исключением стала Луганская область, где нефтепродукты и так дорогие — здесь ценники почти не изменились (+3 копейки за литр на бензины. А дизель даже подешевел — на 7 копеек за литр).

Известно, что максимальные цены на бензин и ДТ хранятся в Луганской области: 29,50 грн за литр А-92, 30,33 грн за литр А-95, 29,50 грн за литр ДТ.

Дешевле заправиться можно в Сумской области, здесь его стоимость такова: 27,02 грн / л — А-92 и 28,02 грн / л — А-95. А вот дизель теперь самый дешевый в Харьковской области — 28,17 грн / л, в Сумской области он уже стоит 27,53 грн / л (+75 коп / л).

В среднем за неделю бензины подорожали на 62 коп / л, ДТ — на 47 коп / л. Наибольшее подорожание произошло в регионах, где цены были низкие. Это Черниговская (+82 коп / л) и Сумская (+75 коп / л) области. В большинстве регионов цены выросли на 35-50 коп / л.

Цены на газ также выросли — в среднем на 40 копеек за литр. Наибольшее подорожание — на 51 коп / л — в Житомирской и Черкасской областях, самое незначительное — на 28 коп / л — в Киеве. В большинстве регионов рост на 30-40 коп / л.

Самый дорогой газ в Луганской области — 16,12 грн / л, самый дешевый — в Черниговской — 15,51 грн / л.

Разброс цен значительно уменьшился по всем видам топлива, кроме автогаза. На А-92 разброс составляет 9,2% (2,48 грн / л) — было 12,4%; на А-95 — 8,2% (2,31 грн / л), было 11,3%; на дизель — 8,6% (2,33 грн / л) — было 10,8%; на автогаз — 4,1% (0,61 грн / л).