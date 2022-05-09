В Украине работает свыше 300 легальных ломбардов

Пресс-служба Национального банка Украины опубликовала данные о работе небанковских финансовых компаний. В частности, в Украине работает 302 ломбарда, 74 банка и 2071 участников рынка небанковских финансовых услуг.

"По состоянию на 30 ноября 2020 в Украине действует 74 банка и 2071 участник рынков небанковских финансовых услуг. В ноябре количество действующих банков не изменилась, количество участников небанковского рынка уменьшилась с 2079 до 2071", - говорится в сообщении.

Отмечается, что небанковский рынок пока состоит из 322 кредитных союзов, 1025 финансовых компаний и 65 страховых брокеров.

"Сейчас небанковский рынок состоит из 191 рисковых (non-life) (было 194) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 302 (было 303) ломбардов", - указано в сообщении.

Указано, что на платежном рынке работает 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

"В ноябре в Национальный банк обратилась наибольшее количество участников рынка финансовых услуг относительно аннулирования лицензии (были аннулированы лицензии 34 компаниям) и исключений из реестров (было исключено 10 компаний из реестров)", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что также состоянию на 30 ноября НБУ согласовал руководителей 12 банков.