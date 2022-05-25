В Украине произвели 37 млн масок за 9 месяцев

Пресс-служба Министерства развития экономики Украины заявила о потребности в медицинских масках. Согласно цифрам, украинские предприятия частично перекрывают нужды населения и медицинских учреждений.

Начиная с апреля 2020 украинскими мощностями было изготовлено около 26,5 миллиона медицинских хирургических масок. Крупнейшие производители: ООО «Универсальный торговый дом» (Киевская область), ООО «Фирма «Технокомплекс» (Киев), ООО «Радуга Украины» (Киев), ООО «ШО «Мечта Е» (Кропивницкий), ООО «Интекс» (Одесская область). Общая мощность - 88 000 единиц в день, сообщили в ведомстве.

Украина производит также марлевые и трикотажные медицинские маски: всего 11 млн единиц с апреля 2020 года. Крупнейшие производители: ООО «САВА-УА» (Волынская область), ООО «Швейное производство «Мечта есть» (Кропивницкий), ООО «МИК» (Запорожье), ООО Деркач Л.В. (Полтавская область), Ивано-Франковское УПП УТОГ (Ивано-Франковск), ООО «Олтекс» (Киев), ООО «Хмельницк-легпром-плюс» (Хмельницкий), ГП "Новатор" (Хмельницкий), ПТФ «Виктория» (Черкасская область). Мощность - почти 602 000 масок в день.

В то же время, импорт Украина медицинских масок существенно превышает экспорт, добавляют в ведомстве.