В Украине прогнозируют рекордный урожай зерновых и масличных

Как известно, в экспорте сельхозпродукции Украина занимает ведущее место в мире по продаже зерновых и масличных культур, поэтому от их урожайности будет зависеть доходная часть бюджета страны. Как раз в 2021 году Минагрополитики прогнозирует рекордный урожай зерновых и масличных культур - 100 млн тонн. Такие цифры озвучил глава ведомства Роман Лещенко на форуме Украина 30 в понедельник, 24 мая.

"Мы имеем все предпосылки, чтобы в этом году установить абсолютный рекорд и собрать урожай зерновых и масличных культур 100 млн тонн", - заявил министр.

В прошлом году урожай масличных и зерновых культур составил 84,2 млн тонн.

Отметим, Минэкономики также ожидает рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 75,1 млн тонн (+14,6%).

Напомним, в 2020 году Украина собрала 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, что является самым низким показателем за три года.

Годом ранее Украина собрала рекордные 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, в 2018-м - 70,1 млн тонн, а в 2017-м - 62 млн тонн.