В Украине продадут девять спиртзаводов

14:14 04 Август Киев, Украина

Государство решила распродать часть спиртовых заводов в Тернопольской области. На сайте ГП «Укрспирт» можно найти перечень девяти предприятий, которые можно приобрести украинским или иностранным инвесторам.

«Сейчас мы готовим к приватизации спиртзаводы - суммарно их 78 по всей стране. В начале осени пройдут первые аукционы по спиртозаводам. Стартовые цены будут сформированы на уровне балансовых стоимостей. Но с точки зрения рынка это будут интересные цены. Равный доступ имеют как украинские, так и зарубежные инвесторы. Мы надеемся, что приватизация спиртзаводов увеличит экспортный потенциал Украины, потому что мощностей по производству спирта больше, чем Украина может использовать», - заявил заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко.

По словам чиновника сейчас спиртовой завод покупать выгодно, потому что:

отменена государственная монополии на спирт;

строить новые заводы можно будет лишь с середины 2021;

супер выгодная цена;

высокая рентабельность бизнеса;

возможность создания вертикально интегрированной структуры (для ликероводочной и фармацевтической промышленности).

Так, в Тернопольской области с молотка уйдут: Залозецкий спиртовой завод, Кобиловолоцкий спиртовой завод, Козловский спиртовой завод, Марыловский спиртовой завод, Борщевский спиртовой завод, Мишковецкий спиртовой завод, Новоселковский спиртовой завод, Хоростковский спиртовой завод, Ковалевский спиртовой завод.